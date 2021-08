Zusammenstoß dreier Lastwagen: Vollsperrung auf A45

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

HAMMERSBACH - Nach einem Unfall mit drei Lastwagen und mutmaßlicher Fahrerflucht müssen Autofahrer am Freitagmorgen auf der Autobahn 45 zwischen Hammersbach und Altenstadt in Fahrtrichtung Gießen mit Verzögerungen rechnen. Die Fahrbahn wurde am frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten könne sich die Vollsperrung noch einige Stunden hinziehen, sagte ein Sprecher. Eine Umleitung sei eingerichtet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Autofahrer einen Lastwagen nach einem Überholvorgang ausgebremst haben, der daraufhin fast zum Stillstand kam. Die beiden dahinter fahrenden Lastwagen konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Derzeit gehen die Beamten von Fahrerflucht des Unfallverursachers aus. Mindestens ein Lastwagenfahrer sei verletzt worden, so der Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst nicht klar.