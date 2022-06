Zwei Linienbusse stoßen in Frankfurt-Höchst zusammen

Beim Abbiegemanöver eines Busses fuhr ein zweiter hinten auf. (Foto: Wiesbaden112.de)

FRANKFURT-HÖCHST - Im Frankfurter Stadtteil Höchst kam es am Mittwoch, 8. Juni, gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Linienbussen. Beim Abbiegemanöver eines Busses prallte ein zweiter von hinten auf. Dies teil Wiesbaden112 am Mittwoch mit. Unter den vielen Menschen in beiden Bussen befanden sich auch Kinder und ältere Personen. Eingeklemmt wurde niemand, allerdings sind viele Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Zur genauen Unfallursache hat die Polizei bislang keine Aussage getroffen. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Unterführung in der Liederbacherstraße blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.