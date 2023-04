Zwei Männer belästigen Frau in S-Bahn

Frankfurt/Wiesbaden. Die Bundespolizeiinspektion in Frankfurt ermittelt gegen zwei bislang unbekannte Männer, die am Sonntagmorgen eine 22-jährige Frau in einer S-Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden sexuell belästigt haben sollen. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, sei sie in der S-Bahn eingeschlafen und gegen 7.30 Uhr wach geworden, als zwei Männer über ihre Beine streichelten.