Zwei Männer bei Schüssen in Südhessen verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. (© Boris Roessler/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Bad König (dpa/lhe) - - Zwei Männer sind in Südhessen durch Schüsse verletzt worden. Zwei noch unbekannte Täter sollen dem 24- und dem 46-Jährigen am Sonntagabend in Bad König im Odenwald in die Beine geschossen haben. Hintergrund sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Streit zwischen den beteiligten Personen, der eskaliert sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag. Worum es dabei ging, war am Morgen noch unklar. Die Männer kannten sich demnach. Gefahr für Dritte habe nicht bestanden.

Mindestens drei weitere Männer wurden mit Pfefferspray besprüht und von einem Arzt versorgt, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. Die beiden verletzten Männer kamen in Krankenhäuser, den Angaben zufolge besteht keine Lebensgefahr. Am späten Sonntagabend war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Fahndung nach den Tätern wurde eingeleitet.

Mehr Klarheit zu dem Streit zwischen den Männern erhoffen sich die Ermittler von Vernehmungen der Verletzten. Diese müssten aber zunächst weiter medizinisch versorgt werden, sagte der Sprecher. Die Schüsse wurden der Polizei gegen 19.45 Uhr gemeldet. Zu der Auseinandersetzung soll es auf der Straße gekommen sein. Im Zuge des Konflikts seien dann die Schüsse gefallen.