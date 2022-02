Zwei Polizisten bei Kusel getötet – Der Tag der Bluttat

Nach den tödlischen Schüssen auf zwei Polizisten stehen Medienvertreter an einer Absperrung auf der Kreisstraße 22. (Foto: dpa/Sebastian Gollnow)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KUSEL - Bei einer Routinekontrolle auf einer abgelegenen Straße im Landkreis Kusel sind am Montagmorgen um 4.20 Uhr zwei Polizisten erschossen worden. Am späten Nachmittag wurden zwei Tatverdächtige festgenommen, darunter auch der 38-jährige mutmaßliche Haupttäter. Am Dienstag wollen sich die Ermittler in Kaiserslautern zum aktuellen Stand äußern.

Das ist bisher bekannt:

• Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße K22 im Landkreis Kusel sind am Montagmorgen Schüsse gefallen.

• Zwei Beamte, eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Polizeioberkommissar, wurden tödlich verletzt.

• Die junge Frau war sofort tot. Ihr Kollege starb kurz nachdem weitere Polizeistreifen und Rettungskräfte an der abgelegenen Straße zwischen Ulmet am Glan und Mayweilerhof am Tatort eintreffen.

• Die 24-jährige Polizistin und ihr 29-jähriger Kollege befanden sich auf einer routinemäßigen Zivilstreifenfahrt, trugen aber Uniformen und Sicherheitswesten.

• Laut Medienberichten entdeckten sie in einem Fahrzeug auf der Kreisstraße 22 totes Wild.

• Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnte der 29-jährige Polizist noch einen Funkspruch absetzen. Er sagte: „Sie schießen auf uns.“

• Die beiden getöteten Polizisten stammten aus dem Saarland. Die 24-Jährige war noch Studentin an der Hochschule der Polizei, ihr Kollege war ihr Praxisanleiter, ein „erfahrener, guter Polizist“, wie es hieß.

• Am Nachmittag wurde ein tatverdächtiger 38-jähriger Mann aus Spiesen-Elversberg festgenommen. Wenig später wurde vermeldet, dass auch ein zweiter Verdächtiger gefasst werden konnte. Beide ließen sich widerstandslos festnehmen.

• Die Tat löste bundesweit Trauer und Entsetzen aus. In Rheinland-Pfalz ordnete Ministerpräsidentin Malu Dreyer Trauerbeflaggung an.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Fotos In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa In Kusel sind bei einer Verkehrskontrolle zwei Polizisten erschossen worden. Foto: dpa 12

Montag

19.50 Uhr: Andreas S. meldet sich vor Festnahme

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz hat sich der öffentlich gesuchte Verdächtige der Polizei gestellt. Der 38- Jährige aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen wurde rund 13 Stunden nach der brutalen Bluttat vor einem Haus im saarländischen Sulzbach von Spezialkräften der Polizei festgenommen, wie ein Polizeisprecher in Kaiserslautern am Montagabend berichtete. Zuvor habe sich der Verdächtige über eine Anwältin bei der Polizei gemeldet.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.















Wenn Einsätze für Polizisten tödlich enden Polizeibeamte leben gefährlich, mitunter müssen sie Einsätze wie am Montag gar mit dem Leben bezahlen. Ein Rückblick:



April 2020: Ein 28-jähriger Polizist wird bei einer Hausdurchsuchung in Gelsenkirchen erschossen. Hintergrund sind Drogenermittlungen.



Oktober 2016: Bei einer Razzia feuert ein sogenannter Reichsbürger in Georgensgmünd (Bayern) auf vier Polizisten. Einer von ihnen erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wollte die Waffen des Jägers beschlagnahmen.



Oktober 2011: Nach einer Verfolgungsjagd in Augsburg wird ein 41 Jahre alter Polizist erschossen, seine Kollegin verletzt. Sie wollten zwei Brüder kontrollieren, die offenbar einen Raubüberfall geplant hatten.



März 2010: Ein SEK will in Anhausen (Rheinland-Pfalz) in die Wohnung eines Mitglieds der "Hells Angels" eindringen. Der Rocker feuert durch die geschlossene Tür. Ein Beamter stirbt.



April 2007: In Heilbronn (Baden-Württemberg) wird die 22-jährige Polizistin Michèle Kiesewetter mit einem Kopfschuss tot neben ihrem Streifenwagen gefunden. Ihr Kollege überlebt schwer verletzt. Erst Jahre später wird klar, dass sie Opfer der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) wurden.



März 2006: Ein Räuber schießt in Berlin einen Zivilfahnder nieder, der ihn kontrollieren wollte. Der 42-Jährige stirbt vier Tage später.



19.25 Uhr: Sind Polizisten nicht ausreichend geschützt?

In den ersten drei Quartalen 2021 ist es allein in Rheinland-Pfalz zu 1164 Gewaltdelikten gegenüber Polizisten gekommen. Nun wurden zwei bei einem Routine-Einsatz erschossen. So steht nun auch die Frage im Raum, wie zwei Polizisten trotz kugelsicherer Westen erschossen werden konnten. Stefanie Loth von der Polizeigewerkschaft GdP erklärt dazu: „Die kugelsicheren Westen, die die Beamten im Einsatz tragen, sind ein Kompromiss aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit.“ Mehr dazu In den ersten drei Quartalen 2021 ist es allein in Rheinland-Pfalz zu 1164 Gewaltdelikten gegenüber Polizisten gekommen. Nun wurden zwei bei einem Routine-Einsatz erschossen. So steht nun auch die Frage im Raum, wie zwei Polizisten trotz kugelsicherer Westen erschossen werden konnten. Stefanie Loth von der Polizeigewerkschaft GdP erklärt dazu: „Die kugelsicheren Westen, die die Beamten im Einsatz tragen, sind ein Kompromiss aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit.“ Mehr dazu hier (unterer Teil).

19.00 Uhr: Festgenommene machen keine Angaben - Polizei findet Waffen

Andreas S. soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er war vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden und habe laut Deutscher Presse-Agentur zunächst keine Aussage gemacht. Auch der wenig später in jenem Haus festgenommene 32-Jährige machte bislang keine Angaben zur Tat.

Bei einer Durchsuchung seien unter anderem Waffen sichergestellt worden. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat stehen, müsse ebenfalls noch geklärt werden. Die Fahndungsmaßnahmen liefen weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es weitere Mittäter gebe.

Verknüpfte Artikel

18.53 Uhr: Medienbericht: Andreas S. hatte keinen gültigen Jagdschein

Der festgenommene 38-jährige Andreas S., der nach Informationen dieser Zeitung einen Wildhandel betreibt und zudem selbst als Jäger aktiv war, ist nicht im Besitz eines gültigen Jagdscheins. Der festgenommene 38-jährige Andreas S., der nach Informationen dieser Zeitung einen Wildhandel betreibt und zudem selbst als Jäger aktiv war, ist nicht im Besitz eines gültigen Jagdscheins. Das berichtet der SWR unter Berufung auf den Deutschen Jagdverband. Ihm sei demnach 2008 zum ersten und 2020 zum zweiten Mal die sogenannte waffenrechtliche Zuverlässigkeit entzogen worden. Somit habe er keine Waffen mehr besitzen dürfen.

Am späten Nachmittag nahm die Polizei Andreas S. und eine weitere Person in Sulzbach fest. (Foto: Cedric Stolte/Jan Hübner)

18.25 Uhr: Einzelheiten zur zweiten Festnahme

Der zweite Tatverdächtige befand sich bei seiner Festnahme Der zweite Tatverdächtige befand sich bei seiner Festnahme nach Informationen des Saarländischen Rundfunks (SR) offenbar in einer der beiden Wohnungen in Sulzbach, die nach der Öffentlichkeitsfahndung nach Andreas S. von Spezialeinsatzkräften der Polizei durchsucht worden waren. Der 32-Jährige ließ sich dabei ebenso wie kurz zuvor Andreas S. widerstandslos festnehmen. Bei dem 32-jährigen Mann wird derzeit geprüft, ob er mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang steht.

Der 38-Jährige habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilte die Polizei dem SR mit. Er soll am Dienstag dem Amtsrichter in Kaiserslautern vorgeführt werden.

Wie der "Focus" berichtet, soll es noch einen weiteren 29-jährigen Gesuchten geben. Die Behörden verfügten offenbar über das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs. Dem Medienbericht zufolge soll dem Halter der Führerschein entzogen worden sein. Diese Informationen wurden bislang aber nicht offiziell bestätigt.

18.00 Uhr: Einzelheiten zur Festnahme des 38-Jährigen

Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, ist Andreas S, der 38-jährige Hauptverdächtige, gegen 17.04 Uhr am Montagnachmittag in Sulzbach festgenommen worden. Spezialkräfte der saarländischen Polizei hätten demnach zuvor zwei Wohnobjekte und ein Fahrzeug lokalisiert, wo sie den gesuchten Andreas S. vermuteten.

Am späten Nachmittag nahm die Polizei Andreas S. und eine weitere Person in Sulzbach fest. (Foto: Cedric Stolte/Jan Hübner)

An seinem Auto konnte der Mann nach Informationen dieser Zeitung schließlich widerstandslos festgenommen werden. Weitere Einzelheiten sind demnach noch nicht bekannt, auch nicht, ob der Mann bei seiner Festnahme Waffen dabei hatte.

Bei der Polizeikontrolle auf der Kreisstraße nahe des rheinland-pfälzischen Ulmet musste nach Informationen des SR offenbar seinen Personalausweis vorzeigen, den die Spurensicherung später am Tatort sicherstellen konnte. Bereits zuvor war berichtet worden, dass Papiere am Tatort gefunden worden waren.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.















17.50 Uhr: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 32-Jährige sei wie zuvor der 38-Jährige im saarländischen Sulzbach gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die beiden Männer seien Deutsche. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber noch, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es weitere Mittäter gebe.



#Fahndung #Kusel

Die #Öffentlichkeitsfahndung ist erledigt.

https://t.co/P0SVad1c23

Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, bitten wir alle, die den Fahndungsaufruf geteilt hatten, den Namen und die Fotos des Mannes ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.— Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



17.45 Uhr: In mehreren Bundesländern werden Verdächtige überprüft

Der festgenommene 38-jährige Andreas S. war nach Informationen aus Sicherheitskreisen in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen und soll eine Waffenerlaubnis haben.

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie "Die schießen".

Der Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Ob es Warnschüsse waren oder der Beamte einen Tatverdächtigen verletzte, war am Montag zunächst noch unklar. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz, ihre Pistole steckte noch im Holster.

Polizeibeamte suchen entlang Kreisstraße 22 die Umgebung ab. (Foto: dpa/Sebastian Gollnow)

Die tödlichen Schüsse fielen an der Kreisstraße 22 in Ulmet im Kreis Kusel in der Westpfalz. Nach dem, was zunächst über den Hergang bekannt wurde, waren die Beamten wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als geschossen wurde. Dass die beiden Polizisten mit Kopfschüssen getötet wurden, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die Schutzwesten reichten aber von der Hüfte bis zum Hals, insofern sei dies wahrscheinlich. Die Polizei ging davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird. Wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden, war zunächst unklar.

Am Tatort wurden am Montag Spuren gesichert. "Da wird im Moment auf dieser Straße jeder Stein umgedreht", sagte die Polizeisprecherin am Nachmittag. Es seien bereits mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung allein über die Hotline eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei überprüfe derzeit in mehreren Bundesländern Verdächtige, dabei könnten auch Wohnungen durchsucht werden, hieß es vor der Festnahme.

17.28 Uhr: Tatverdächtiger festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz ist ein Tatverdächtiger in Sulzbach festgenommen worden. Bei ihm handele es sich um den gesuchten Mann, sagte ein Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe.

17.27 Uhr: Anteilnahme und Betroffenheit

Mit Anteilnahme und Betroffenheit reagieren Landespolitik und Polizeikreise in Rheinland-Pfalz auf den Mord an zwei jungen Polizisten bei Kusel. Mehr dazu Mit Anteilnahme und Betroffenheit reagieren Landespolitik und Polizeikreise in Rheinland-Pfalz auf den Mord an zwei jungen Polizisten bei Kusel. Mehr dazu hier.

17.25 Uhr: Polizei: "Ob noch jemand dabei war, wissen wir nicht."

Die Polizei hat nach dpa-Informationen am Tatort der getöteten Polizisten in der Pfalz Papiere eines Verdächtigen gefunden. Sie fahndet mit Hochdruck nach dem 38-Jährigen aus dem Saarland. Er stammt aus Spiesen-Elversberg im Kreis Neunkirchen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern am Montagnachmittag, rund zwölf Stunden nach der Tat, mitteilten. "Sein Aufenthalt ist derzeit unbekannt." Die getöteten Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch per Funk gemeldet: "Die schießen." Eine Polizeisprecherin sagte am Abend: "Ob noch jemand dabei war, wissen wir nicht."

16.25 Uhr: Tatverdächtigter betreibt einen Wildhandel

Der zur Fahndung ausgeschriebene 38-Jährige betreibt nach Informationen dieser Zeitung einen Wildhandel im saarländischen Neunkirchen. Das passt zu Berichten, nach denen die beiden kurz darauf erschossenen Beamten Wild im Auto der mutmaßlichen Täter entdeckt hatten. Der 38-Jährige ist außerdem als Geschäftsführer beziehungsweise Inhaber einer Sulzbacher Feinbäckerei im Handelsregister eingetragen. Die Bäckerei hatte nach Informationen dieser Zeitung im März 2020 Insolvenz angemeldet, über eine Auffanggesellschaft konnte das operative Geschäft aber weitergeführt werden.





16.08 Uhr: Polizei fahndet nach einem 38-jährigen Mann

Wie die Polizei mitteilt, gibt es nach ersten Ermittlungen einen Tatverdacht gegen den 38-jährigen Andreas S. Sein Aufenthalt ist derzeit unbekannt. Im Einsatz sind bei der Such nach ihm und etwaigen Mittätern auch Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten bei der Fahndung die Öffentlichkeit um Mithilfe: Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 38-jährigen Mann aus Spiesen-Elversberg. Er hat braune Haare und trägt einen Bart. Wer weiß, wo sich der Gesuchte aufhält oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-3692528 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet.

15.05 Uhr: Polizei geht von mehreren bewaffneten Tätern aus

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz wird nach einem bereits polizeibekannten Tatverdächtigen gefahndet. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war der Mann in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen und soll eine Waffenerlaubnis haben. "Wir gehen von mehreren bewaffneten Tätern aus", sagte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern.

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz wird nach einem bereits polizeibekannten Tatverdächtigen gefahndet. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war der Mann in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen und soll eine Waffenerlaubnis haben. "Wir gehen von mehreren bewaffneten Tätern aus", sagte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern.

Der 29-jährige Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz, ihre Pistole steckte noch im Holster. Die junge Frau war nach Polizeiangaben sofort tot. Der 29-Jährige habe zunächst noch gelebt, sei aber gestorben, als die Rettungskräfte eintrafen, berichtete ein Polizeisprecher.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.















15.00 Uhr: Beauftragte für Polizei: Todesschüsse waren Angriff auf Staat

Die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz waren laut der Beauftragten für die Landespolizei ein "Angriff auf den Staat als Ganzes". Barbara Schleicher-Rothmund teilte am Montag mit: "Dass zwei junge Menschen, die ihren Dienst für die Sicherheit von uns allen verrichtet haben, getötet wurden, macht mich unfassbar traurig." Sie sei fassungslos, sprachlos und auch wütend. "Mein Mitgefühl und mein Beileid gelten den Angehörigen, Freunden sowie den Kolleginnen und Kollegen der beiden Polizeibeamten", ergänzte Schleicher-Rothmund, die auch Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz ist.

14.45 Uhr: Innenminister Lewentz spricht Angehörigen sein Mitgefühl aus

Der rheinland-pfälzische Innenminister hat in Mainz auch im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Angehörigen der beiden getöteten Polizisten sein Mitgefühl ausgesprochen. "Als zuständiger Innenminister und oberster Dienstherr unserer Polizei - und als Vater von vier Kindern im Alter der mit größter Brutalität ermordeten zwei jungen Polizeibeamten bin ich sehr erschüttert", sagte Lewentz.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz sind nach den tödlichen Schüssen auf eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten im Landkreis #Kusel zutiefst schockiert. https://t.co/4Frcd2RnhT pic.twitter.com/A2scb3gY4s— Innenministerium RLP (@innen_rlp) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.

Der rheinland-pfälzische Innenminister hat in Mainz auch im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Angehörigen der beiden getöteten Polizisten sein Mitgefühl ausgesprochen. "Als zuständiger Innenminister und oberster Dienstherr unserer Polizei - und als Vater von vier Kindern im Alter der mit größter Brutalität ermordeten zwei jungen Polizeibeamten bin ich sehr erschüttert", sagte Lewentz.

14.25 Uhr: Getötete Polizisten stammten aus dem Saarland

Die beiden erschossenen Polizisten stammten aus dem Saarland. Das hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) auf Twitter mitgeteilt. Er habe zudem Innenminister Klaus Bouillon gebeten, als Ausdruck der Trauer und Solidarität die Flaggen im Saarland auf Halbmast zu setzen.

Beide Opfer stammten aus dem Saarland. Ich habe Innenminister Klaus Bouillon gebeten, als Ausdruck der Trauer und Solidarität die Flaggen im Saarland auf Halbmast zu setzen.#kusel— Tobias Hans (@tobiashans) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



13.53 Uhr: Nach einer Person wird konkret gefahndet

Nach übereinstimmenden Meldungen steht inzwischen im Raum, dass einer der Tatverdächtigen polizeibekannt sein soll. Es soll konkret nach dieser Person gefahndet werden. Wie die Polizei an die Daten der Person kam, ist nicht abschließend geklärt. Möglicherweise wurden Dokumente, wie bei Verkehrskontrollen üblich, zu Beginn bereits erfasst. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz gegenüber dieser Zeitung erklärt, gehe man von mehreren Fahrzeuginsassen aus. Laut der Sprecherin seien bis zum Mittag über 50 Hinweise eingegangen, denen nun nachgegangen werde.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei und Medienvertreter stehen an der Kreisstraße 22, unweit des Tatorts bei Kusel. (Foto: dpa/Thomas Frey)

13.40 Uhr: LKA-Präsident sichert Präsidium vollste Unterstützung zu

Der Präsident des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, Johannes Kunz, zeigt sich zutiefst betroffen von den tödlichen Schüssen in Kusel. Kunz hat dem Polizeipräsidium Westpfalz jede Unterstützung bei der Aufklärung der Tatumstände und bei der Fahndung mit allen Möglichkeiten, die dem LKA zur Verfügung stehen, zugesichert. So zum Beispiel die Experten des Kriminaltechnischen Institutes, die bei der Analyse der Spuren behilflich sind.

„Der Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Innenausschusses, Dirk Herber (CDU), war früher selbst Polizeibeamter. “Wir wissen alle, dass in unserem Beruf die gefährlichsten Situationen auf uns zukommen können. Wir bereiten uns auf viele mögliche Szenarien vor; eine solch unfassbare Tat lässt mich einfach stumm und traurig werden”, kommentiert er das Geschehen in Kusel. Landtagsabgeordneter Helge Schwab (Freie Wähler) ist Beigeordneter im Landkreis Kusel. “Es ist ein schrecklicher Tag für Rheinland-Pfalz. Wir sind zutiefst schockiert und fassungslos angesichts des gewaltsamen Todes der beiden jungen Polizeibeamten, die in Ausübung ihres Dienstes bei einer routinemäßigen Streifenfahrt skrupellos erschossen wurden”, sagt er.

13.25 Uhr: Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) tief erschüttert:

"Der tödliche Ausgang einer Verkehrskontrolle im Bereich der Polizeiinspektion Kusel schockiert die gesamte Polizeifamilie", zeigt sich der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Rheinland-Pfalz, Thomas Meyer, bestürzt über die Tat. "Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer sowie bei den Kollegen:innen der Polizeiinspektion Kusel." Es gelte nun die Fahndung und Ermittlungen mit Hochdruck zu betreiben und allen Betroffenen jegliche Form der Hilfe und Unterstützung zu unterbreiten. "Diese schreckliche Tat zeigt die die realgewordene Gefahr, die der Polizeiberuf mit sich bringt. Es ist das Gebot der Stunde als Polizeifamilie zusammenzustehen", sagte Meyer.

13.17 Uhr: Getötete Polizisten trugen Uniformen und Sicherheitswesten

Die beiden bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz getöteten Polizisten haben Uniformen getragen. Sie seien zwar in einem zivilen Streifenwagen unterwegs gewesen, hätten aber Uniform und Sicherheitswesten getragen, berichtete eine Sprecherin der Polizei in Kaiserslautern. Deswegen steht auch die Frage im Raum, wie es dazu kommen konnte, dass zwei Polizisten trotz kugelsicherer Westen im Einsatz erschossen wurden? Sind die Polizisten in Rheinland-Pfalz nicht ausreichend geschützt? Stefanie Loth von der Polizeigewerkschaft GdP erklärt dazu: „Die kugelsicheren Westen, die die Beamten im Einsatz tragen, sind ein Kompromiss aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit.“ Je höher die Sicherheit der Westen sei, desto eingeschränkter stelle sich die Bewegungsfreiheit der Beamten dar. Loth: „Anders wäre es aktuell im Dienst nicht machbar. Die richtig schweren, sicheren Westen sind nichts, womit man lange laufen oder schnell mal Personalien aufnehmen kann.“ Mit dem Ergebnis allerdings: Die aktuellen Westen schützen die Beamten nur bei vergleichsweise kleinen Kalibern – und nicht aber gegen große Geschosse. Loth: „Ja, es ist so: Mit den Westen, die die Beamten bei Streife tragen, kann man sich nicht bei allen Waffen wohlfühlen.“

Die Karte zeigt die Stelle, an der die beiden Polizisten getötet wurden. (Grafik: dpa/VRM)

12.40 Uhr: Ein Tatverdächtiger soll polizeibekannt sein

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, gibt es offenbar eine heiße Spur in dem Fall der beiden erschossenen Polizisten. So will die Zeitung aus Sicherheitskreisen erfahren haben, dass einer der Tatverdächtigen polizeibekannt ist. Aus ermittlungstaktischen Gründen gebe man dazu derzeit keine weiteren Informationen raus.

12.29 Uhr: Auch Ansprechpartner in Kusel vor Ort:

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



12.15 Uhr: Lewentz: "Brutale Tat"

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz zeigte sich bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Mainz „erschüttert“ über die Tat. Eine „brutale Tat“, wie Lewentz ausführte. Er teilte weiter mit, dass die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern mit Unterstützung der saarländischen Polizei auf Hochtouren laufen.

Bei den beiden erschossenen Polizisten habe es sich um eine Zivilstreife gehandelt. Die genauen Umstände der Kontrolle sowie die Ausstattung der Beamten seien zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz seien zurzeit auch sogenannte Kriseninterventionsteams, die sich unter anderem um Angehörige und Kollegen bei der Polizei kümmern.

Das letzte Mal, dass ein rheinland-pfälzischer Polizist erschossen wurde, so der Innenminister, sei am 17. März 2010 in Anhausen gewesen. Ein Beamter des Sondereinsatzkommandos wurde damals von einem Mitglied der Rockerbande Hell's Angels erschossen. Mit Blick auf die Statistik zeigte Lewentz zudem auf, dass es in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres zu 1164 Gewaltdelikten gegenüber Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz gekommen war. 2020 waren es 1715 Fälle, 2019 waren 1582 Fälle.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.















12 Uhr: Julia Klöckner: Tödliche Schüsse auf Polizisten schockieren

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner hat sich vom gewaltsamen Tod zweier Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle in ihrem Bundesland erschüttert gezeigt. Am Montag teilte sie mit: "Die Tat schockiert. Zwei Polizisten sind erschossen worden, die ihre Arbeit machten. Zwei Beamte, die für unsere Sicherheit da waren, die nun selbst Opfer unfassbarer Gewalt geworden sind." Die frühere Bundesagrarministerin Klöckner ergänzte: "In Gedanken bin ich bei den Familien und Angehörigen, auch bei den Polizeikolleginnen und -kollegen in Rheinland-Pfalz. Sie haben unsere volle Solidarität und unsere Unterstützung."

11.37 Uhr: AfD: Tötung der Polizisten ist Angriff auf unseren Rechtsstaat

Die AfD im rheinland-pfälzischen Landtag hat sich schockiert über die Tötung von zwei Polizisten in der Nähe von Kusel in der Pfalz gezeigt. "Eine solche Tat, bei der die Einsatz- und Sicherheitskräfte mit Schusswaffen angegriffen werden und deren Tod beabsichtigt oder billigend in Kauf genommen wird, stellt auch gleichzeitig einen Angriff auf uns alle und unseren Rechtsstaat dar", teilte der 1. stellvertretende Fraktionschef Jan Bollinger am Montag in Mainz mit.

Die Fraktion sprach den Familien, Freunden und Kollegen der Getöteten ihre Anteilnahme aus. In der Nacht zum Montag hatten Unbekannte bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte erschossen.

11.36 Uhr: Wissing und Schmitt fassungslos nach Todesschüssen auf Polizisten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine Mainzer Amtskollegin Daniela Schmitt (beide FDP) haben sich schockiert über die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz gezeigt. Wissing schrieb am Montag auf Twitter: "Eine Tat, die erschüttert und fassungslos macht. Mit meinen Gedanken, meiner Trauer und meinem Mitgefühl bin ich bei den Opfern, deren Angehörigen und Freunden sowie ihren Kolleginnen und Kollegen ...". Schmitt äußerte sich ähnlich auf Twitter und sprach von einer "unfassbaren und grausamen Tat". Wissing ist auch rheinland-pfälzischer FDP-Chef.

Volker Wissing (@Wissing) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine Mainzer Amtskollegin Daniela Schmitt (beide FDP) haben sich schockiert über die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz gezeigt. Wissing schrieb am Montag auf Twitter: "Eine Tat, die erschüttert und fassungslos macht. Mit meinen Gedanken, meiner Trauer und meinem Mitgefühl bin ich bei den Opfern, deren Angehörigen und Freunden sowie ihren Kolleginnen und Kollegen ...". Schmitt äußerte sich ähnlich auf Twitter und sprach von einer "unfassbaren und grausamen Tat". Wissing ist auch rheinland-pfälzischer FDP-Chef.

11.30 Uhr: Kreisverwaltung und GdP: Montagsspaziergänge absagen

Die Kreisverwaltung Kusel hat appelliert, auf die sogenannten Montagsspaziergänge im Kreis zu verzichten. Die Polizeikräfte seien durch die Täterfahndung gebunden, daher gebiete es die Vernunft und die Achtung, auf die Teilnahme an den Versammlungen in Kusel und Waldmohr zu verzichten, erklärte Landrat Otto Rubly. Die Gegenkundgebung werde laut Ruby nicht stattfinden.

Auch die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, hat nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten an die Bürger in der Region Kusel und Kaiserslautern appelliert, sich an diesem Montagabend nicht an Versammlungen gegen Corona zu beteiligen. "Aus Rücksichtnahme auf das, was passiert ist", begründete Kunz ihren Appell in Mainz. Die Einsatzkräfte würden auch für die Ermittlungen in dem doppelten Tötungsdelikt gebraucht.

Polizei Mainz (@PolizeiMainz) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



11.15 Uhr: Innenministerin Faeser: Schüsse auf Polizisten ähneln Hinrichtung

Mit großer Bestürzung hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf den gewaltsamen Tod zweier Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle in Rheinland-Pfalz reagiert. "Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren", sagte die SPD-Politikerin am Montag. "Meine Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer. Wir werden alles tun, um die Täter dingfest zu machen."

Sie habe dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) jede Unterstützung angeboten, die für eine möglichst schnelle Festnahme der Täter und für die Ermittlungen benötigt werde, sagte Faeser. In der Nacht zum Montag waren bei einer Kontrolle durch eine Zivilstreife im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden.

11.05 Uhr: Ansprechpartner für Bevölkerung sind vor Ort

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



11 Uhr: Laut Medienbericht wohl totes Wild im Fahrzeug

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch ihre Kollegen kontaktieren mit den Worten: "Die schießen." Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. Was der Anlass der Fahrzeugkontrolle auf der um diese Uhrzeit wenig befahrenen Kreisstraße in Rheinland-Pfalz war, blieb zunächst noch unklar. Der Tatort liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Truppenübungsplatzes Baumholder, der mit seinen rund 11.000 Hektar Fläche als hervorragendes Jagdrevier gilt.

10.56 Uhr: Lewentz will sich auf Pressekonferenz äußern

Nach Aussage des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wird sich Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Laufe des Tages in einer Pressekonferenz zum Polizistenmord in Kusel äußern. Darin wird er auch die bislang feststehenden Einzelheiten zur Tat informieren.

10.54 Uhr: Designierter Grünen-Chef bestürzt über Tod von Polizisten

Der designierte Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat den gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Rheinland-Pfalz als "extrem bedrückend" bezeichnet. Polizisten leisteten ihren Dienst für das Allgemeinwohl und arbeiteten gerade in der Pandemie "Millionen Stunden und Überstunden", sagte Nouripour am Montag in Berlin. "Wenn sie bei Verkehrskontrollen so unter Lebensgefahr sind, ist das eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, und wir werden hoffentlich sehr schnell Erkenntnisse haben." Den Hinterbliebenen drückte er sein Mitgefühl aus. "Ich glaube, wir sind alle bei ihnen und wissen, dass ihr Verlust unser aller Verlust ist."

10.27 Uhr: Dreyer und Lewentz "zutiefst schockiert"

Der Polizistenmord hat landesweit Betroffenheit ausgelöst. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz sind zutiefst schockiert: „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben.“ Die Ministerpräsidentin hat aufgrund der schrecklichen Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung im Land angeordnet. An allen Streifenwagen wird Trauerflor angelegt.



Innenministerium RLP (@innen_rlp) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.

Vor dem Hintergrund der Ereignisse in Kusel hat CDU-Politiker Christian Baldauf eine Pressekonferenz, bei der er sein Team für den Landesvorstand der Partei vorstellen wollte, abgesagt. „Diese Ereignisse haben uns zutiefst erschüttert. Es ist an einem solchen Tag und unter diesen Eindrücken nicht der Zeitpunkt, um über Parteipolitik zu sprechen. Unsere Gedanken sind bei den getöteten Polizisten, ihren Angehörigen sowie Kolleginnen und Kollegen“, teilte Baldauf mit.

10.15 Uhr: Überall Polizei im Einsatz

Wie die Rheinpfalz berichtet, sind rund um Kusel Polizisten im Einsatz. Durch Blaubach fahren Polizeibusse und Streifenwagen. Im Ort selbst sei niemand auf der Straße zu sehen, die Menschen blieben in ihren Häusern. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Tatort.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.















9.32 Uhr: Erschossene Polizistin war noch Studentin

Die bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel erschossene Polizistin war der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zufolge Studentin. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin habe noch an der Hochschule der Polizei studiert, teilte die GdP am Montag mit. Ihr getöteter Kollege war den Angaben zufolge 29 Jahre alt.

Polizeibeamte sperren die Zufahrt zum Tatort, wo zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse tödlich verletzt wurden. Die tödlichen Schüsse fielen nach Polizei-Angaben bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle. (Foto: Thomas Frey/dpa)

9.27 Uhr: Spurensicherung

Experten sichern am Tatort auf der Kreisstraße 22 zwischen Mayweilerhof und Ulmet aktuell Spuren. Die K22 ist eine Verbindungsstraße zwischen Oberalben/Mayweilerhof und der Bundesstraße B420 bei Ulmet am Glan. Sie beginnt am Rande des Truppenübungsplatzes Baumholder, ist unübersichtlich und wenig befahren. Sie überwindet auf eine Strecke von drei Kilometer rund 200 Höhenmeter.

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



9.05 Uhr: Bund Deutscher Kriminalbeamter äußert sich

BDK Verband Bundespolizei (@BPOL_BDK) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



9 Uhr: Gewerkschaft "tiefbestürzt"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sich "tiefbestürzt über den gewaltsamen Tod einer Kollegin und eines Kollegen" aus dem Polizeipräsidium Westpfalz geäußert. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten!", sagte die Landesvorsitzende Sabrina Kunz am Montagmorgen in Mainz.

"Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. Hoffentlich können die oder der Täter zeitnah festgenommen werden, damit mögliche Gefahren für die Bevölkerung abgewendet sind", sagte Kunz. "Dieses skrupellose Vorgehen und die Tat machen mich fassungslos."

8.35 Uhr: Aktuelle Polizei-Rufnummer

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



8.26 Uhr: Fahndung ausgeweitet

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizeibeamten und eine Polizeibeamtin im Landkreis Kusel läuft die Fahndung nach den Tätern mit Hochdruck. Die rheinland-pfälzische Polizei werde dabei von Kollegen aus dem Saarland unterstützt, sagte eine Sprecherin in Kaiserslautern am Montag.

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizeibeamten und eine Polizeibeamtin im Landkreis Kusel läuft die Fahndung nach den Tätern mit Hochdruck. Die rheinland-pfälzische Polizei werde dabei von Kollegen aus dem Saarland unterstützt, sagte eine Sprecherin in Kaiserslautern am Montag.

7.37 Uhr: Das ist passiert

In der Nacht zum Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe des Geschehens sind den Angaben zufolge noch unklar.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Die beiden Opfer waren als Zivilstreife unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern berichtete. Ob sie Uniform trugen, wusste er zunächst nicht - und auch nicht, warum sie das Auto angehalten hatten. "Eine Kontrollstelle war nicht aufgebaut."

Nach dem, was zunächst über den Hergang bekannt wurde, waren die Beamten wohl schon näher an das Fahrzeug herangetreten und hatten mit der Kontrolle begonnen, als die Schüsse etwa um 4.20 Uhr fielen.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen und hätten den Wagen auf der Kreisstraße 22 in Ulmet gestoppt. Die Täter flohen. Nach ihnen wurde mit Hochdruck gefahndet. Die Zahl der Täter war zunächst nicht bekannt. Wie oft geschossen wurde, stand nicht sofort fest. Die Polizei ging davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird.

Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) January 31, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Die Polizisten hätten noch selbst eine Funkmeldung absetzen können, sagte ein Polizeisprecher. "Die schießen auf uns!" soll dieser geheißen haben, berichtet die Bild-Zeitung. Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alter Kollegen bereits zu spät gewesen.

Keine Anhalter mitnehmen

Es werde mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern gefahndet, teilte die Polizei mit. Am Tatort würden Spuren gesichert. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegen den Angaben zufolge nicht vor. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt.

"Die Täter waren bestimmt nicht von hier. Wir sind friedliche Leut'", sagt ein Mann, der in Mayweilerhof vor dem Haus steht im Pfälzer Dialekt.

Auch eine Frau aus dem Ort sagt, es sei eine ruhige Gegend, kurz vor der saarländischen Grenze. "Betrieb gibt es nur, wenn die Soldaten üben." Unweit von Mayweilerhof liegt der riesige Truppenübungsplatz Baumholder mit Manöverplätzen auch für Artillerie, Infanterie und Panzer. Kusel selbst ist eine kleine Stadt mit knapp 6000 Einwohnern, die mit Wandertourismus in der ebenso naturreichen wie beschaulichen Gegend wirbt.

In Rheinland-Pfalz war zuletzt im Jahr 2010 ein Polizeibeamter im Dienst bei einem Gewaltverbrechen ums Leben gekommen. Der Beamte wurde im Zuge einer geplanten Hausdurchsuchung im Rocker-Milieu von einem Mitglied der "Hells Angels" durch die geschlossene Haustür hindurch erschossen.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.















Die Kreisstraße 22 ist bei Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Die Polizei bittet die Einwohner, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631-3692528 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.