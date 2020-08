Zwei Schwerverletzte bei Jetski-Unfall bei Biebesheim

Symbolfoto: DRK

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEBESHEIM - Am Donnerstag ist es gegen 16 Uhr auf dem Rhein bei Biebesheim zu einem Zusammenstoß zweier Jetskis gekommen. Auf diesen saßen jeweils ein Erwachsener und ein Kind. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Jetskis entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Wasserschutzpolizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer: 06258-934 00 entgegen.