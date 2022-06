Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Frankfurter Flughafen

Nach einem Unfall wurde ein Warndreieck auf die Straße gestellt. (Symbolfoto: djd/BGV/Paolese - stock.adobe)

FRANKFURT - Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen und einem Linienbus am Frankfurter Flughafen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitten ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer sowie ein ebenfalls 57-jähriger Busfahrer beim Unfall am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen.

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Lkw touchierte laut Polizei beim Abbiegen einen Lastwagen auf der Nebenfahrspur, wodurch dieser ins Schleudern geriet. Der Lkw kam demnach erst auf einen Grünstreifen, erfasste eine Fußgängerampel und kollidierte dann mit einem Linienbus auf der Gegenfahrbahn.

Die vier Fahrgäste, die sich zur Zeit des Unfalls in dem Linienbus befanden, waren nicht mehr vor Ort, als Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 22.000 Euro.