Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A3 bei Medenbach

WIESBADEN / MEDENBACH - Kurz nach 1 Uhr ist es am Donnerstag auf der A3 zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost und der Anschlussstelle Niedernhausen zu einem Unfall gekommen. Dabei stießen ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Die beiden Insassen des Autos wurden schwer und zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Der Lastwagen fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, wie dessen Fahrer der Polizei erklärte und die Spurenlage laut Polizei auch zeige. Der aus Kroatien stammende Autofahrer wollte nach eigenen Angaben den Lastzug überholen und befuhr den mittleren Fahrstreifen. Dabei kam der Wagen nach rechts von seiner Fahrspur ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die linke hintere Ecke des Lkw-Anhängers. Der Wagen prallte ab und schleuderte von dort aus nach links in die Mittelleitplanke. Dort kam das Auto zum Stehen.

Der 39-jährige Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer wurde ebenfalls mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, war jedoch an der Unfallstelle noch für die Polizei ansprechbar. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt mit seinem Gespann fortsetzen. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf circa 25.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des beschädigten Autos sperrte die Polizei alle drei Fahrstreifen und leitete den Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbei. Ein Stau bildete sich aufgrund der verkehrsarmen Uhrzeit nicht.