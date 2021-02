Zwei Tote bei Gewalttat in Wiesbaden

Die abgesperrte Wellritzstraße: Hier ist es am frühen Montagmorgen zu den tödlichen Schüssen gekommen. (Foto: Erdal Aslan)

WIESBADEN - In Wiesbaden sind eine Frau und ein Mann durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das bestätigt die Polizei am Montagmorgen auf Anfrage dieser Zeitung. Um 3.45 Uhr seien mehrere Notrufe eingegangen, in der Wellritzstraße habe es eine Verfolgungsszene und Schüsse gegeben. Auf der beliebten Geschäftsstraße im Stadtteil Westend trafen die Beamten dann auf drei verletzte Personen. Eine Frau und ein Mann waren so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort verstarben. Eine Frau liegt mit Verletzungen im Krankenhaus. Derzeit gibt es keine Angaben, wie schwer diese Verletzungen sind. Ebenfalls fraglich ist bislang, wie viele Schüsse gefallen sind. Klar ist offenbar, dass die Schüsse aus ein und derselben Waffe abgegeben wurden.

Nach ersten Einschätzung der Polizei soll die Tat einen familiären Hintergrund haben. Auf Anfrage sagt Staatsanwalt Florian Breidenbach: „Es gibt einen Tatverdächtigen, der wohl auf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau Schüsse abgegeben haben soll.“ Dabei sei auch die zweite Frau, die mit dem Opfer verwand sei, verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter danach die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt mit der für Gewalt-, Brand- und Waffendelikte zuständigen Einheit K 11 und der Spurensicherung bis 9 Uhr in der Wellritzstraße direkt am Tatort ermittelt. Die Absperrung im Bereich Wellritzstraße/Helenenstraße ist bereits aufgehoben worden, der Bereich Wellritzsraße/Schwalbacher Straße bleibt gesperrt. Die Ermittlungen im Umfeld des Tatorts dauern weiterhin an.

