Zwei Tote bei Tankstellen-Crash auf A45

An einer Tankstelle bei Hammersbach soll bei einem Unfall eine Zapfsäule explodiert sein. Zwei Menschen starben. (Foto: 5vision Media)

HAMMERSBACH - An einer Raststätte und Tankstelle auf der Autobahn 45 bei Hammersbach ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Es seien zwei Tote entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Offenbach mit. Demnach hatte ein Zeuge gegen Mittag eine Explosion an einer Zapfsäule der Tankstelle gemeldet. Laut Hitradio FFH soll ein Auto mit Offenbacher Kennzeichen in die Zapfsäule gerast sein, die daraufhin explodierte. Dem Polizeisprecher zufolge konnte der Brand gelöscht werden. Auch das angrenzende Restaurantgebäude sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind offenbar zwei Fahrzeuge bei dem Vorfall involviert gewesen. In einem der Wagen sei die eine tote Person gefunden worden, die zweite in der Nähe. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte der Sprecher weiter mit.

Weitere Informationen folgen.