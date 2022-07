Zwei Tote nach Bahnunfall am Frankfurter Stadion

(Symbolfoto: Chalabala/Fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT AM MAIN - Am späten Freitagabend sind zwei Menschen auf den Bahngleisen im Bereich des Frankfurter "Deutsche Bank Parks" von einem Regionalexpress erfasst worden und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen gegen 23.40 Uhr ein Sonderzug nach Marburg unterwegs, als zwischen Stadionbad und einer Tankstelle ein 45-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau das Gleisbett der Bahnstrecke betraten. Beide wurden von dem Zug erfasst und tödlich verletzt. Eine vom Bahnführer eingeleitete Notbremsung konnte den Unfall nicht verhindern. Kurz zuvor endete in der Arena ein Konzert der "Böhsen Onkelz".

— Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) July 22, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Aufgrund des Unfalls kam es zu umfangreichen Absperrmaßnahmen und Einschränkungen in Bahn- und Straßenverkehr, Zeugen wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die 300 Fahrgäste in der Bahn konnten diese später verlassen. Viele der vom Konzert abwandernden Zuschauer konnten den ÖPNV rund um das Stadion wegen des Unfalls erst später wieder nutzen. Die Sperrung wurde etwa gegen 2 Uhr wieder aufgehoben.