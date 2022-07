Zwei Tote nach Unfall bei Ober-Mörlen

Zwei Beteiligte des Autounfalls kamen ums Leben. Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OBER-MÖRLEN - Nach einem Zusammenprall zweier Autos bei Ober-Mörlen (Wetteraukreis) sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten am Nachmittag auf der Bundesstraße 275 zwischen Ober-Mörlen und Usingen ein Kombi und ein Kleintransporter. Die Beifahrerin des mit zwei Personen besetzten Kombis verstarb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Ein Gutachter solle nun die Unfallursache ermitteln, teilte die Polizei mit. Die Unfallstelle war bis in den frühen Abend voll gesperrt.