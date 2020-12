Zwei Verletzte bei Brand in Frankfurter Hochhaus

Mehrere Personen mussten aus dem Frankfurter Hochhaus gerettet werden. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. (Foto: 5vision.media)

FRANKFURT - Bei einem Brand in einem Frankfurter Hochhaus sind in der Nacht zu Sonntag ein Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Sechs Menschen mussten aus dem mehrstöckigen Haus gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer sei im fünften Obergeschoss ausgebrochen und zügig gelöscht worden. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar.

Die Bewohner des Hauses wurden während der Löscharbeiten in einem Bus untergebracht. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Dei beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren laut Feuerwehr über 80 Einsatzkräfte vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe standen am Sonntag zunächst nicht fest.