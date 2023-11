0:2 gegen Fürth: Zweite Heimpleite für Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) – . Der 1. FC Kaiserslautern hat die zweite Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Pfälzer gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) und fielen dadurch in der Tabelle mit weiterhin 18 Zählern hinter den nun punktgleichen Rivalen auf Rang acht zurück.