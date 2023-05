100 Kommunen im Klimapakt

Mainz (dpa/lrs) - . Knapp zwei Monate nach dem Startschuss sind bereits 100 Kreise, Städte und Gemeinden dem Kommunalen Klimapakt (KKP) beigetreten. „Die große Nachfrage nach so kurzer Zeit übertrifft unsere Erwartungen“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz. 92 Prozent aller kreisfreien Städte seien dabei. Allerdings kann im laufenden Jahr zunächst nur rund die Hälfte der beigetretenen Kommunen intensiv in Sachen Klimaschutz, Energiewende und Bewältigung der Klimawandelfolgen beraten werden.