100 Tage Cell Broadcast: Warnsystem mit 20 Einsätzen

Mainz (dpa/lrs) - . In keinem anderen Bundesland ist das Warnsystem Cell Broadcast bisher so oft genutzt worden wie in Rheinland-Pfalz. 100 Tage nach seiner Einführung in Deutschland sei die Warntechnologie in dem Bundesland 20 Mal ausgelöst worden, teilte Vodafone am Samstag mit. „Das neue System funktioniert in unserem Netz sehr zuverlässig“, sagte die Managerin Tanja Richter. „Bei jeder einzelnen Warnung wurden alle empfangsbereiten Endgeräte sicher erreicht.“ In Nordrhein-Westfalen waren es bis Freitagabend 17 Einsätze, in anderen Bundesländern deutlich weniger. Insgesamt wurde Cell Broadcast Vodafone zufolge 77 Mal in Deutschland ausgelöst.