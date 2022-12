Mayen (dpa) - . In einem Mehrfamilienhaus in Mayen ist am frühen Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand sei nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Vier Wohnungen in dem Haus seien unbewohnbar. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar.