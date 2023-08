150.000 Euro Schaden bei Brand in Innenstadt von Bad Ems

Laut Mitteilung brach das Feuer am Mittag in der Küche des Hauses aus, die Induktionsplatte eines Herdes sei in Brand geraten. Am Nachmittag war der Brand dann weitgehend gelöscht. Wegen leicht brennbarer Materialien im Dachgeschoss des Hauses sei die Feuerwehr aber noch vor Ort und die Straße vor dem Haus gesperrt.