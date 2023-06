17-Jähriger bei Unglücksfall in Schwimmbad gestorben

Waldfischbach-Burgalben (dpa/lrs) - . Im Bergbad Heltersberg in der Südwestpfalz ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 17-Jähriger ums Leben gekommen. Der Unglücksfall sei im Eingangsbereich des Bades passiert, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Felix Leidecker, am Montag. Weitere Angaben wollte er nicht machen und verwies auf die Ermittlungen der Polizei.