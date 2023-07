17-Jähriger stirbt nach Verletzungen durch Messer

Die Tat soll sich kurz vor 3.00 Uhr an einem Feldweg bei Weingarten ereignet haben. Eine mehrköpfige Gruppe von Personen sei zu Fuß auf dem Heimweg gewesen und dabei auf den 20-jährigen Tatverdächtigen getroffen, berichtete die Polizei. Dieser soll an dem Feldweg mit seinem Auto geparkt haben. Der 17-Jährige sei dann mit einem Messer verletzt worden. Der Jugendliche sei trotz sofort durchgeführter Erste-Hilfe-Maßnahmen und notärztlicher Versorgung noch am Tatort an seinen Verletzungen gestorben.