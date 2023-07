18-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A65

Mutterstadt (dpa/lrs) - . Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 65 nahe Mannheim ums Leben gekommen. Seine Maschine war am Sonntagnachmittag in der Nähe des Autobahnkreuzes Mutterstadt mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn war rund vier Stunden lang gesperrt.