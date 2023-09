18-Jähriger schwer verletzt bei Unfall mit Motorrad und Auto

Aar-Einrich (dpa/lrs) - . Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrads nahe Aar-Einrich (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Samstag mit seiner Maschine zu schnell auf der Bundesstraße 274 gefahren, teilte die Polizei in Montabaur am Abend mit. In einer Rechtskurve sei das Motorrad nach links in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der 18-Jährige wurde demnach auf die Straße geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.