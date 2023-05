18-Jähriger soll Gruppe mit Schusswaffe bedroht haben

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Ein 18-Jähriger soll in Kaiserslautern mehrere Menschen mit einer Soft Air Pistole bedroht und anschließend die Waffe in einem Blumenkübel versteckt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge am Dienstagabend beobachtet, wie eine sechsköpfige Gruppe vor zwei jungen Männern weglief. Einer der Männer habe dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten.