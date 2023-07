19 Menschen im Land für Untersuchungshaft entschädigt

Wegen zu Unrecht erlittener Strafhaft ist in Rheinland-Pfalz in den vergangenen vier Jahren nach Angaben des Ministeriums keine Entschädigung bezahlt worden. Voraussetzung dafür wäre in der Regel, dass ein bereits rechtskräftig gewordenes Urteil etwa wegen neu aufgetauchter Beweise in einem Wiederaufnahmeverfahren aufgehoben oder gemildert wird. Dies ist aber sehr selten. Eine Statistik darüber wird in Rheinland-Pfalz nicht geführt.