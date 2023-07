2023 bisher mehr als 100.000 Blitze

München (dpa/lrs) - . In der ersten Jahreshälfte hat es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zusammen mehr als Hunderttausend Mal geblitzt. Insgesamt zählte das Blitzmesssystem in Rheinland-Pfalz 112.145 Blitze, wie das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast am Dienstag in München mitteilte. Im Saarland waren es 7409.