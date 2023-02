21-Jähriger bei Schlägerei verletzt und mit Messer bedroht

Speicher (dpa/lrs) - . Ein 21-Jähriger ist in Speicher im Landkreis Bitburg-Prüm bei einer Schlägerei verletzt und mit einem Messer bedroht worden. Der 21-Jährige wurde von mindestens fünf Menschen mit Schlägen und Tritten an Kopf und Körper attackiert, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Eine weitere Person soll ein Messer gezogen haben.