23 neue Windräder in Rheinland-Pfalz

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz sind in den ersten neun Monaten des Jahres 23 neue Windräder in Betrieb gegangen. Sie kamen zusammen auf eine installierte Leistung von gut 93 Megawatt, wie aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum 2022 waren in Rheinland-Pfalz 13 neue Windräder in Betrieb genommen worden.