24-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Waffe

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Montag in Ludwigshafen mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann sei zunächst vor einer Kirche an einer Gruppe vorbeigegangen und habe dabei einen 31-Jährigen angerempelt, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er dem Mann die Waffe an Kopf und Brust gehalten und gefragt, ob er abdrücken solle. Mit der Waffe im Hosenbund sei er dann auf eine fünfköpfige Gruppe auf der anderen Straßenseite zugegangen, habe die Waffe gezogen und mehrfach durchgeladen. Er sei dann in seine Wohnung gegangen, die von Zeugen aus den Personengruppen benannt werden konnte. Das Haus sei von Einsatzkräften umstellt worden.