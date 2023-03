24-Jähriger bei Messer-Angriff schwer verletzt

Frankenthal (dpa/lrs) - . Zwei unbekannte Männer sollen in Frankenthal einen 24-Jährigen mit einem Messer schwer am Rücken verletzt haben. Der 24-Jährige sowie ein 22-jähriger Mann seien in der Nacht zu Freitag mit den Unbekannten in Streit geraten, teilte die Polizei mit. In dessen Verlauf verletzten diese den 24-Jährigen mit dem Messer. Der 22-Jährige habe eine leichte Verletzung an der Hand erlitten. Nachdem Zeugen die Männer getrennt hatten, flüchteten die Verdächtigen in Richtung Bahnhof.