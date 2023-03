26-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - . Ein 26 Jahre alter Mann ist während eines Streits in Bad Kreuznach von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 32-Jährige habe am Donnerstagmorgen an einer Bushaltestelle mehrfach auf den 26-Jährigen eingestochen, teilte die Polizei mit. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei konnte den flüchtigen Täter nach einigen Stunden in Bad Kreuznach stellen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Er soll den Angaben zufolge am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Am Tatort werden zudem noch Spuren gesichert. Zu den Hintergründen der Tat konnten noch keine Angaben gemacht werden.