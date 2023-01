26-Jähriger nach Unfall auf regennasser Fahrbahn verletzt

Boppard (dpa/lrs) - . Ein 26-Jähriger ist mit seinem Auto bei Waldesch (Kreis Mayen-Koblenz) auf der Bundesstraße 327 schwer verunglückt. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montag auf regennasser Fahrbahn und mit zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dann von der Fahrbahn abkommen. Der 26-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Boppard mit.