30 Jahre im „heute journal“: Gause verrät erhoffte Nachricht

Die in Berlin geborene Gause sagt, sie sei „einfach ein ZDF-sozialisiertes Wesen“. Sie empfinde es als großes Glück, dort 1989 gelandet zu sein. „Ich bin froh mit diesem Standort in der Mitte von Deutschland, betrachte mich als Europäerin, die vom Rhein-Main-Raum schnell überall in Europa ist.“ „Die Familie ist hier - was will ich mehr? Ich bin aber auch froh, dass ich zuvor mal wenigstens ein Jahr in Paris war, zum Studium an der Sorbonne und als Au pair, und somit wenigstens einen Ausflug ins Ausland hatte.“