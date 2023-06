30 Kilo Drogen und 250.000 Euro Bargeld gefunden

Lampertheim/Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - . Bei der Durchsuchung von mehreren Wohnungen in der Region Rhein-Neckar hat die Polizei rund 30 Kilo Drogen und 250.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 32 und 57 Jahren wurden festgenommen und sind seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.