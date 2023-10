33-Jährige lebensbedrohlich verletzt nach Zusammenstoß

Windesheim (dpa/lrs) - . Eine 33 Jahre alte Frau ist beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem weiteren Pkw im Landkreis Bad Kreuznach lebensbedrohlich verletzt worden. Der Wagen der Frau sei am Donnerstagnachmittag aus zunächst unklarer Ursache zwischen Windesheim und Hargesheim in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Die Frau sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen.