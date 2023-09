34-Jähriger meldet sich bei Polizei: Zusammengeschlagen

Germersheim (dpa) - . Nach einer mutmaßlichen Körperverletzung vor einer Kneipe in Germersheim ermittelt die Polizei. Ein 34-Jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg habe am frühen Sonntagmorgen per Notruf mitgeteilt, dass er zusammengeschlagen worden sei, teilte die Polizei mit. An der Tat seien nach seinen Angaben fünf Männer beteiligt gewesen. Der Mann habe eine blutende Wunde im Gesicht gehabt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe und Motive der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei Germersheim bat um Hinweise zu der Tat sowie zu den Tätern.