34-Jähriger stirbt: Polizei geht von Verbrechen aus

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Die Polizei hat einen leblosen und stark blutenden Mann in seiner Wohnung in Ludwigshafen gefunden. Trotz sofortiger Reanimation sei der 34-Jährige kurz darauf in der Wohnung gestorben, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit. Auf Grund von Zeugenaussagen und mindestens einer Stichverletzung würden die Ermittler bei dem Vorfall am Dienstagabend von einem Tötungsdelikt ausgehen.