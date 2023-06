34-Jähriger tot in Wohnung: Polizei geht von Verbrechen aus

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Ein 34 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in Ludwigshafen gefunden worden. Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand der Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Verdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Nähere Angaben zu der Tat, der Todesursache und den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht.