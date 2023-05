41-Jähriger kommt bei Sturz vor Zug ums Leben

Spay (dpa/lrs) - . Bei einem Sturz vor einen durchfahrenden Zug ist ein 41 Jahre alter Mann im Bahnhof in Spay (Landkreis Mayen-Koblenz) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei stürzte er am Sonntagabend wegen eines dichten Gedränges am Bahnsteig auf die Gleise, teilten die Beamten in Trier am Montag mit. Er wurde von einem Zug erfasst und tödlich verletzt, hieß es. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz; Notfallseelsorger betreuten Zeugen des tödlichen Unfalls.