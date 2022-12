42 Markenpartner bei Programm „Rheinland-Pfalz.Gold“

Mainz (dpa/lrs) - . An dem Markenpartnerprogramm des Standortmarketings „Rheinland-Pfalz.Gold“ haben sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bisher 42 Unternehmen beteiligt. Dabei handele es sich um 39 kleine und mittlere Unternehmen sowie um drei Großunternehmen (Stand Ende November), teilte Ministerin Daniela Schmitt (FDP) in einer Antwort auf eine Anfrage von mehreren SPD-Landtagsabgeordneten mit. Ziel des Markenpartnerprogramms sei es, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in dem Bundesland noch enger zu verzahnen. Markenpartner sind beispielsweise Hotels, Winzer, Tourismusregionen und der Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05.