44 Schülerinnen und Schüler mit Reizgas verletzt

Mainz (dpa/lrs) - . 44 Schülerinnen und Schüler sind an einer Schule in Mainz mit Reizgas verletzt worden. Zwei Jugendliche einer weiterführenden Schule seien am Freitagvormittag während des Sportunterrichts in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll einer der beiden das Reizgas in der Umkleidekabine der Schulsporthalle versprüht haben.