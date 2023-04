473 Einstellungen zum Schulhalbjahr in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - . Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung in Rheinland-Pfalz sind zu Beginn des Schulhalbjahrs im Februar insgesamt 442 Lehrkräfte in Dauerbeschäftigungsverhältnissen eingestellt worden. Dazu kämen 19 weitere unbefristete Einstellungen und Entfristungen vor allem für pädagogische Fachkräfte und Sprachförderlehrkräfte, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mit.