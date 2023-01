50.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Rockenhausen (dpa/lrs) - . Bei einem Wohnhausbrand in Rockenhausen (Donnersbergkreis) ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die fünf Menschen im Einfamilienhaus seien glücklicherweise nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ursache sei vermutlich glühende Asche, die in einer Mülltonne vor dem Haus entsorgt wurde. Bei dem Brand der Mülltonne hätten die Flammen schließlich auch auf das Gebäude übergegriffen. Es werde nun wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung ermittelt.