53-Jähriger bei Brand in Mainz leicht verletzt

Mainz (dpa/lrs) - . Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Mainz durch Rauchgase leicht verletzt worden. Man prüfe, ob das Feuer am Mittwoch gelegt worden sein könnte, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Es gebe Hinweise auf ein mögliches queerfeindlichen Motivs.