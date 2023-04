5,78 Millionen Euro sollen Geburtskliniken stabilisieren

Mainz (dpa/lrs) - . Die 29 Geburtsstationen in Rheinland-Pfalz sollen in diesem und dem nächsten Jahr mit je rund 5,78 Millionen Euro stabilisiert werden. Die Zuwendungen reichen von etwa 43.000 Euro für das Klinikum der Stadt Ludwigshafen bis zu rund 359.000 Euro für das Klinikum Idar-Oberstein, berichtete Ministerialdirektor Daniel Stich aus dem Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz. „Das Geld lindert die größte ökonomische Not“, sagte der SPD-Politiker. „Es löst die Probleme aber nicht an der Wurzel.“ Dafür sei die geplante Strukturreform der Krankenhausfinanzierung notwendig.