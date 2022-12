62-Jährige in Supermarkt eingesperrt: Anwohner ruft Polizei

Daun (dpa) - . Eine 62-Jährige ist in Daun in der Eifel in einem Supermarkt eingesperrt worden. Sie habe sich nach eigenen Angaben am Donnerstagabend Zeit beim Einkaufen gelassen und sei „in aller Seelenruhe durch die Gänge geschlendert“, als plötzlich der Alarm losgegangen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Außer ihr seien auf einmal keine Menschen mehr im Laden gewesen. Daraufhin habe sie sich an die Scheibe begeben und durch Klopfen und Winken einen ebenfalls 62 Jahre alten Anwohner auf sich aufmerksam gemacht. Dieser habe die Polizei informiert.