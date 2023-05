65-jähriger Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Nastätten (dpa/lrs) – . Ein 65-Jähriger ist mit seinem Auto am Donnerstagmorgen gegen einen Baum geknallt und schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge führte eine medizinische Ursache bei dem Mann dazu, dass er zuvor mit seinem Auto von der geraden Strecke auf der Landstraße bei Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) abkam, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte reanimierten den Autofahrer demnach an der Unfallstelle. Die Strecke zwischen Nastätten und Lautert blieb am Donnerstagmorgen für rund eine Stunde voll gesperrt.