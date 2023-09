73 Jahre alte Fahrradfahrerin stirbt bei Unfall

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ludwigshafen ist eine 73 Jahre alte Fahrradfahrerin tödlich verletzt worden. Ein Traktor habe die Frau am Montagabend zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Maudach überholen wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Dabei sei die Fahrradfahrerin gestürzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.