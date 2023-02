75-Jährige bei Hausbrand schwer verletzt: Drei Tiere sterben

Norheim (dpa/lrs) - . Eine Frau ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Wohnhausbrand in Norheim (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Als die 75-Jährige wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, war ihr Zustand lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Zu ihrem gegenwärtigen Gesundheitszustand konnte eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen zunächst keine Angaben machen. Zwei Katzen und ein Hund kamen bei dem Feuer ums Leben. Einen zweiten Familienhund konnte die Feuerwehr retten.