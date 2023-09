84-Jährige in Ludwigshafen von Auto tödlich erfasst

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Eine 84-jährige Frau ist am Freitagabend in Ludwigshafen von einem Auto tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste ein 23 Jahre alter Autofahrer die Fußgängerin im Bereich einer Ampel. Unklar blieb zunächst, für wen rot und für wen grün war. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten am Samstag noch an.