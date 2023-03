85-jährige Autofahrerin kollidiert mit Baum und stirbt

Daun (dpa/lrs) - . Eine 85-Jährige ist am Sonntag mit ihrem Wagen bei Daun (Landkreis Vulkaneifel) von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und tödlich verletzt worden. Die Frau sei in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau feststellen können.